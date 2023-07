Undersøisk eftersøgning: Desperat jagt efter vielsesring

THORUPSTRAND:Per Krog var ikke nogen glad mand, da han sidste lørdag kom op efter en særdeles lang badetur.

For ude i vandet - sådan cirka 25 meter fra stranden - lå der stadig en af hans kære ejendele.

Nemlig hans vielsesring, der ubemærket var gledet af fingeren.

- Jeg vidste præcis, hvor den gled af, for jeg kunne se den hele vejen ned gennem vandet. Men jeg kunne ikke få fat i den, og da den først ramte bunden forsvandt den lynhurtigt, fortæller Per Krog, der slet ikke havde nået at svømme før ringen blev væk.

Han var gået ud til sandbanken for at tjekke vanddybden, og stod i vand til livet, da han ringen forsvandt.

Efter halvanden times forgæves eftersøgning gav han op, og returnerede noget slukøret til familiens sommerhus i Thorupstrand. Her måtte han overbringe hustruen Helene den triste besked.

Den blev hun selvfølgelig ked af - ringen var næsten ny og samtidig havde den stor affektionsværdi.

Parrets vielsesringe er nemlig støbt af guld, der oprindeligt kommer fra smykker, som hun havde arvet efter forældre og bedsteforældre.

Omvendt havde hun dog fuld forståelse for, at den slags uheld kan ske. For otte år siden oplevede hun nemlig præcist det samme, da hun under en badetur på samme strand mistede den ring, hun fik, da parret blev gift i 2004.

Den ring ligger stadig et ukendt sted på havets bund.

Efterlysning gav pote

Men denne gang gav Per Krog ikke op uden videre. Før han forlod stranden havde han indprentet sig tabsstedet, og ligeledes taget billeder af vartegn, og hjemme i det sommerhus, som familien har haft i 13 år, skrev han et opslag på Facebook.

- Hjælp søges! Er der nogen der har en metaldetektor der kan undersøge i vand?, lød efterlysningen.

Det gav en del henvendelser fra folk med både detektor og stor hjælpsomhed.

Den første til at forsøge at finde ringen, var en mand fra nærliggende Hjortdal, der brugte to gange tre timer på eftersøgningen. Men uden held.

Også en mand fra Løgstør Dykkerklub måtte trods ihærdig indsats give op.

For at finde en ring på havets bund kræver nemlig en ganske avanceret detektor og en stor del erfaring.

Men heldigvis var det oprindelige opslag nu blev delt så mange gange i dykkergrupper, at det var nået rundt til det meste af Danmark, og blev set af den mand, der i dykkerkredse har ry som manden, der kan finde det, andre har opgivet. Han finder over halvdelen af det, han er dykket efter - ind i mellem også mere. Under en dykkermission for at finde en guldring kom han op med både den eftersøgte ring samt otte andre.

Hans dykkernavn er Arvid - det rigtige navn ønsker han ikke frem - og 24 timer efter, at han havde taget kontakt til Per Krog stod han klar til at gå under vandet på Thorupstrand.

- Vi gik ud i vandet, og da vi var nået hen til det sted, hvor jeg mente, at den måtte være, så dykkede han. Kort efter kom han op med ringen. Selvfølgelig blev vi utroligt glade over, at han havde fundet den, fortæller Per Frog, der fra nu af aldrig går i vandet med ringen på.