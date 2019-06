Minigraver væltede: Mand fik åbent benbrud

FREJLEV: En 54-årig mand fik tirsdag formiddag sit ene ben klemt fast under en minigraver, mens han var ved at arbejde på en villahave på Carl Nielsens Vej i Frejlev.

I forbindelse med arbejdet væltede minigraveren, og manden faldt halvvejs ud af maskinen og fik benet klemt, da den lagde sig ned på siden. Han pådrog sig et åbent brud på skinnebenet, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Adressen bød dog på en del vanskeligheder for redningsmandskabet fra Nordjyllands Beredskab, fortæller indsatsleder Bent Pedersen. Udstykningen er nemlig så ny, at den for eksempel ikke findes på Google Maps, men kun på kortene fra Open Street Maps.

Leder man på Google Maps efter Carl Nielsens Vej i Frejlev, så leder man forgæves. Foto: Google/Open Street Maps

- Vi havde meget svært ved at finde det, fordi det er en nyudstykning, så der er simpelthen ikke nogen skiltning derude. Så beboerne derude må have undret sig over, hvorfor vi lå og flakkede rundt, siger Bent Pedersen.

- Men der var en politibil, som det var lykkedes med at finde frem til den rigtige adresse, og betjentene og håndværkere fra nærliggende byggepladser havde fået løftet den her minigraver, så han var kommet fri, da vi kommer frem. Så vores eneste opgave i den her henseende, det var at assistere ambulancepersonalet med at få ham ind i ambulancen, siger Bent Pedersen.

Arbejdstilsynet er underrettet om ulykken.