Minister: Den enlige på kontanthjælp skal også have råd til et sted at bo

Boligminister Kaare Dybvad roste Aalborg for i tide at have skabt grundlaget for blandede boligområder. Selv modtog ministeren anerkendelse fra Bjarne Valentin, kredsformand for Boligselskabernes Landsforening i Nordjylland, for den politiske aftale, han opnåede i sidste uge i forhold til kapitalfondes spekulation i private udlejningsboliger. Godt politisk håndværk, lød det fra sidstnævnte. Foto: Lars Pauli