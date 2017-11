Minister ind i sag om fejlramte busser

AALBORG: 16. november lavede Nordjyllands Politi en razzia rettet mod bybusser i Aalborg.

Mere end hver tredje bus, der blev kontrolleret havde så alvorlige fejl og mangler, at de skulle indkaldes til nyt syn. Det imponerer ikke det nordjyske folketingsmedlem Rasmus Prehn (S).

- Bybusserne transporterer hver dag et stort antal aalborgensere rundt, og de skal selvfølgelig kunne stole på, at busserne er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, skriver han i en pressemeddelelse.

Heri står også, at det er langt fra første gang, at der er problemer med bussikkerheden i Nordjylland: Ved Dana Cup i sommer var der ligeledes problemer med busser, som fragtede børn og unge til og fra stævnet, lyder det.

Rasmus Prehn vil nu have transportministeren til at forholde sig til sagen i onsdagens spørgetime.

- Vi skal en gang for alle have styr på busserne i Nordjylland. Det kan ikke passe, at man skal frygte for liv og lemmer, når man bruger den offentlige transport. Derfor må ministeren svare på, hvad han vil gøre for at forbedre situationen, skriver han.