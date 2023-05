Minister om nordjysk prisvinder: Det er så fortjent!

KØBENHAVN:- Det er så fortjent!

Sådan sagde ældreminister Mette Kiekgaard (M) fra scenen, da årets Demenspriser tirsdag blev uddelt i Tivoli Congress Center i København.

Hende, der har fortjent en pris, er Pernille Christensen fra det specialiserede demensplejehjem Tornhøjhaven i Aalborg. Hun modtog nemlig Medarbejderprisen, som foruden hæderen og en buket blomster også bragte 10.000 kr. til prisvinderen med sig - og 50.000 kr., som er øremærket til at videreudvikle det faglige og sociale fællesskab omkring arbejdet med demens på Tornhøjhaven.

Pernille Christensen fra Aalborg fik tirsdag overrakt en af årets demenspriser, nemlig medarbejderprisen. Foto: Nikoline Vestergaard

Medarbejderprisen går til en medarbejder, der gør en særlig indsats for at skabe glæde, tryghed og værdighed for mennesker med demens, og flere havde indstillet netop Pernille Christensen til prisen for det arbejde, hun udfører på Tornhøjhaven, der åbnede i 2018 og var Danmarks første demenslandsby.

- Ud over, at hun er fagligt dygtig, så har hun en tilgang, omsorg, empati og kærlighed til vores meget syge beboere. Hun deler også gerne ud af sin viden, så vi alle lærer, hvorfor tilgangen til lige præcist dén beboer skal være, som den skal. Jeg kan blive helt rørt over at nominere så dygtig en kollega – tænk, at hun har valgt at arbejde med de allermest syge demente personligheder på Tornhøjhaven, lød det i en af indstillingerne fra Pernille Christensens kolleger.

I sin tale fulgte Mette Kierkgaard trop. Her hyldede hun også de frivillige tryghedspersoner på Svendborg Sygehus, som modtog Pårørendeprisen.

- Det betyder alverden, når man som dem formår at skabe tryghed og glæde til gavn for både borgeren med demens og de pårørende. Det vidner om stor faglighed og medmenneskelighed, at vinderne formår at se det enkelte menneske og høre hans eller hendes ønsker trods svær demenssygdom, og selvom vedkommende måske ikke kan udtrykke det så tydeligt længere, sagde Mette Kierkgaard.

Prismodtagerne er udvalgt af en faglig jury bestående af repræsentanter fra Ældre Sagen, FOA, Dansk Sygeplejeråd, Alzheimerforeningen, Lægeforeningen, Demenskoordinatorerne i Danmark, Nationalt Videnscenter for Demens.

Det er desværre ikke lykkedes at træffe den nordjyske prisvinder for en kommentar.