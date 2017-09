Minister står fast: Slut med at løbe i Limfjordstunnelen

AALBORG: Motorvejene skal ikke lægge asfalt til motionsløb, det fastholder transportminister Ole Birk Olesen (LA) i et svar til Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

I juli vakte det opsigt, at ministeren meddelte Sund & Bælt, at der i fremtiden ikke skal løbes eller cykles over Storebæltsbroen til arrangementer. Dengang forklarede ministeren, at han fulgte Vejdirektoratets anbefalinger på området.

Dengang mente borgmesteren, at sommervarmen var steget ministeren til hovedet, og derfor skrev han til ministeren med et ønske om, at få ændret beslutningen, da et forbud mod motionsløb på motorveje bl.a. vil ramme Aalborg Halvmarathon, hvor man løber gennem Limfjordstunnelen på E45.

Men i svaret skriver transportministeren bl.a., at mens han er enig med borgmesteren i, at motion og bevægelse er godt, og at han ser positivt på arrangementer, som skaber rammerne for det, så skal det bare ikke ske på motorvejene. Ministeren skriver, "jeg er dog grundlæggende af den opfattelse, at infrastruktur, som er vital for helt nødvendig fremkommelighed mellem landsdelene, ikke skal lægge asfalt til sådanne arrangementer, hvis det skader fremkommeligheden".

- Jeg kan stadig ikke forstå, at transportministeren vælger at være så principiel i forhold til det her. Det er efter min bedste overbevisning ikke et løb, som på nogen måde generer trafikken. Derfor synes jeg også, at det skal fastholdes, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han vil ikke give op med hensyn til, at kunne benytte Limfjordtunnelen til Aalborg Halvmaraton.

- Jeg synes, at vi skal gå på med krum hals i forhold til at få en dispensation og gå efter at få løbet realiseret.