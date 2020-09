Minister var til arrangement på Aalborg Universitet - det samme var en corona-smittet

AALBORG:Omkring 40 personer deltog mandag 21. september i et arrangement på Aalborg Universitet, hvor starten på byggeriet af en stor udvidelse blev markeret. Nemlig byggeriet af det såkaldte AAU Science & Innovation Hub til 200 mio. kr.

Blandt deltagerne ved grundstens-nedlæggelsen var den nordjyske uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Med til arrangementet var også en person, som nu er konstateret smitte med covid-19. Det har fået universitetet til at underrette alle andre deltagere med besked om, at de bør være opmærksomme på, om de får symptomer på smitte.

I mailen fra universitetet står:

"Vi er desværre blevet bekendt med, at en gæst til grundstensnedlæggelsen ... i denne uge er testet positiv for coronavirus. Vedkommende er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for opsporing af nære kontakter til den smittede. Arrangementet omkring grundstens-nedlæggelsen blev afholdt i overensstemmelse med alle myndighedernes retningslinjer og forholdsregler, og vi har ikke fået besked fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at der skulle være identificeret nære kontakter i forbindelse med arrangementet. Vi vil dog opfordre alle deltagere i grundstensnedlæggelsen om at være opmærksomme på eventuelle symptomer på coronasmitte de kommende dage. "

Universitetets rektor, Per Michael Johansen, siger til NORDJYSKE, at risikoen for, at andre blev smittet, efter hans vurdering er meget lille. Dels foregik arrangementet udendørs, dels blev afstandsreglerne og alle andre retningslinjer overholdt.

- Vi synes, det er god skik at informere alle deltagerne om, at en af deltagerne efterfølgende viste sig at være smittet, siger rektor, som selv deltog i arrangementet.

Han kan ikke oplyse, hvem af deltagerne, der nu er konstateret smittet.