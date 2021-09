Ministeren slår fast: Fjordbunden skal undersøges for asbest

AALBORG:Vejdirektoratet forventer ikke, de skal håndtere asbest i fjordbunden, men det bliver undersøgt nærmere alligevel. Sådan lød svaret fra transportministeren, Benny Engelbrecht (S), på tirsdagens samråd, der var indkaldt af nordjysk-valgte Susanne Zimmer (Fri Grønne).

Susanne Zimmer, der også i juni havde kaldt ministeren i samråd om asbestforurening i linjeføringen, spurgte både ministeren ind til, hvorvidt den nuværende miljøkonsekvensrapport overholder loven, og hvorvidt han ville sætte gang i en ny undersøgelse af asbestindholdet i limfjordsbunden.

Men selvom ministeren mener, rapporten lever op til reglerne, og Vejdirektoratet ud fra deres undersøgelser ikke forventer, de støder på asbest på havbunden, vil det altså blive undersøgt alligevel.

- Vejdirektoratet har oplyst, at direktoratet i forbindelse med detailprojekteringen vil undersøge havbundssedimentet i tunnelranden i samarbejde med Miljøstyrelsen. Når resultatet foreligger, vil det blive vurderet, om der er eventuelle sundhedsmæssige og miljømæssige forhold, der skal tages hånd om, forsikrede han på dagens samråd.

- Eventuelle forekomster af eternit, der kan indeholde asbest og andre forurenende stoffer, som ikke er medtaget i Vejdirektoratets nuværende kortlægning, forventes således at blive afdækket inden anlægsfasen.

Rokker ikke ved linjeføringen

På samrådet præciserede ministeren også, at det bliver en uvildig tredjepart, der kommer til at stå for undersøgelserne, men at han endnu ikke kunne præcisere hvem, da den slags opgaver ofte kommer i udbud.

På spørgsmål fra SF’s transportordfører, Anne Valentina Berthelsen, måtte ministeren også forholde sig til, om et eventuelt fund af asbest kunne få konsekvenser for linjeføringen.

- Jeg har svært ved at forestille mig en situation, hvor det skulle ændre på linjeføringen. Man kan sagtens forestille sig, der er noget udførsel, som måtte skulle ændres, sagde ministeren og forklarede senere:

- Men det må man tage, når der er konkrete undersøgelser af havbunden, som vi kan forholde os til. Der er ingen indikationer, der peger på, det skulle være en udfordring, men det betyder ikke, at det ikke skal undersøges.

Fortidens synder

Nordjyske har flere gange skrevet om et større deponi med eternit-affald øst for linjeføringen af 3. Limfjordsforbindelse. Et deponi, der blev brugt sidst i 70’erne.

I april kunne Nordjyske fortælle om en større bunke eternit-plader, der lå i fjordkanten. Affald, som kommunen havde kendt til i knap et år uden at få dem fjernet.

Selvom Aalborg Kommune fjernede pladerne i foråret, skyllede der fortsat eternit-stumper op langs stranden. Derfor måtte det kommunalt ejede selskab Aalborg Kloak, der ejer jorden, ud for at holde øje med vandkanten ugentligt.

3. Limfjordsforbindelse er en del af den brede infrastrukturaftale fra juni, hvor et flertal af Folketingets partier aftalte af afsætte omkring syv milliarder kroner til at realisere forbindelsen i Egholm-linjen. Ifølge den aftale går man i gang med projektet i 2025.