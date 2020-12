Mistænkelig brand: Tre biler udbrændt

AALBORG:Tre biler udbrændte tidligt søndag morgen på en parkeringsplads ud for lejlighedsbyggeriet på Feggesundvej i Aalborg Øst.

Det oplyser vagtchef Jess Fallberg, Nordjyllands Politi.

-. Et vidne havde set, at der var ild inde under en bil, inden branden for alvor brød ud, og derfor betragter vi branden som mistænkelig. Og derfor har vi lavet ekstra sporsikring i forbindelse med branden, oplyser vagtchefen.

Alarmen gik til Nordjyllands Beredskab klokken 03.22, men beredskabet kunne ikke redde bilerne.

Jess Fallberg oplyser, at man ud over vidnet, der havde set ilden under den ene af de tre biler har afhørt et par andre vidner.

- Men skulle der være en eller anden, der har set en person rende rundt med en lighter i området og på gerningstidspunktet, så vil vi da meget gerne høre fra vedkommende, siger vagtchefen.

Ingen personer kom til skade ved branden.