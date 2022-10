Mistænkt for røveri af brugs efterlyses

Tilbage i august blev Daglig Brugsen i Mosbjerg røvet, og bilen, der blev brugt under røveriet, blev brændt af.

I den forbindelse efterlyser Nordjyllands Politi nu den 22-årige Andreas Ejby Nielsen, som politiet mener, var medgerningsmands til røveriet.

- Da vi i forbindelse med vores efterforskning af sagen fik fastslået mistænktes identitet, har vi søgt specifikt efter ham. Desværre har vi ikke fået anholdt ham til sagen – og derfor går vi nu i offentligheden med et billede af den efterlyste i håb om, at der er nogen, der har set ham og kender hans opholdssted, siger Thomas Due Albrektsen, der tilføjer, at politiet formoder, at han har taget ophold i en anden politikreds.

Han opfordrer mistænkte til selv at melde sige.

- Det må da være en belastning hele tiden at skulle kigge sig over skulderen, så jeg vil opfordre ham til straks at melde sig til nærmeste politi hurtigst muligt og få forklaret sig til sagen, fortsætter han.

Den mistænktes signalement lyder på 189 centimeter høj, kortklippet mørkt hår, spinkel af bygning og en synlig tatovering på højre hånd.