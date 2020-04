Mistænkt for spritkørsel: Forlod væltet bil til fods

HVORUP:En 43-årig mand fra Nørresundby kan se frem til et retsligt efterspil, efter han onsdag lidt efter klokken 18 kørte galt i et solouheld på Gl. Hvorupvej ved Nørresundby.

Manden mistede herredømmet over sin bil, mens han kørte ad Gl. Hvorupvej, formentlig fordi han kom ud i rabatten, lyder det fra vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup. Bilen trillede rundt og landede på taget, men manden kunne klatre uskadt ud.

Umiddelbart så han ikke ud til at have skader, men han virkede beruset, lød det fra et vidne, der talte kortvarigt med bilisten.

Men pludselig forlod bilisten stedet og forsvandt til fods, inden politiet ankom. Betjentene kunne dog hurtigt finde ud, hvem der ejer bilen, og med vidnets beskrivelse af manden kunne en patrulje kort efter finde ham et par kilometer derfra, gående på Bakkevej i Nørresundby, fortæller Carsten Højrup.

- Han var tydeligt beruset og efter at have blæst i alkometeret, måtte han med ind og aflevere en blodprøve for spiritus- og narkokørsel, siger vagtchefen.

Den 43-årige mand kan nu se frem til et retsligt efterspil.