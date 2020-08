Mistanke om corona: Fodboldkampe aflyst

NØRRESUNDBY:En spiller fra Nørresundby Forenede Boldklubber fik det dårligt under og efter træningen tirsdag aften, og han er siden blevet testet for corona. Endnu kender klubben ikke resultatet af testen, men ud fra et forsigtighedsprincip valgte klubben af skride til udsættelse af to seriefodboldkampe onsdag aften.

- Spilleren blev sendt til Hjørring for at blive testet for corona. Her kunne de klare det forholdsvis hurtigt. Spilleren træner i den trup, der omfatter vort serie 2 og vort serie 4 mandskab, og derfor valgte vi af forsigtighed og ud fra de retningslinjer vi har fået fra DGI og Danmarks Idærts Forbund at aflyse de to holds kampe onsdag aften mod henholdsvis Birkelse og IF Nørhalne, forklarer formand i NFB Thomas Bunch Jensen.

- Vi føler, at vi har et vist ansvar også overfor vore modstandere, så vi vil hellere være på den sikres side, lyder det fra NFB-formanden.

Også træningerne for de to hold er aflyst, indtil der - forhåbentlig som formanden udtrykker det - kommer et negativt testresultat for spilleren.

- Alle spillere, der var med ved tirsdagens træning, er blevet bedt om at blive hjemme fra klubben, indtil der foreligger et resultat af testen, siger Thomas Bunch Nielsen.

Er testen positiv, vil der formentlig blive tale om yderligere aflysninger af kampe og træninger.