Mistanke om legionella-smitte i nordjysk by: Nu er svaret kommet

VESTER HASSING: Gennem snart to uger har omklædningsfaciliteterne i Vester Hassing Hallen været lukket på grund af en mistanke om, at en person kan være smittet med den farlige legionellabakterie efter at have brugt badet i hallen.

De seneste prøver blev taget for lidt over tre uger siden. Nu er resultaterne kommet, og de viser, at værdierne ligger over det tilladte niveau.

Det fortæller Ole Bæhrenz, teknisk serviceleder i Vester Hassing Hallen, der også bekræfter, at den pågældende person er smittet med legionella.

Han kan dog ikke fastslå, at smitten er sket i hallen.

- Men, siger han:

- Formodningen er, at vedkommende er blevet smittet på adressen. Men det skal smitteopsporingen nu afklare.

Omklædningsrum lukket året ud

Ole Bæhrenz oplyser desuden, at man torsdag har haft besøg af firmaet Krüger Aquacare, der skal rådgive om, hvordan man nedbringer værdierne, så det igen bliver muligt at benytte hallens badefaciliteter. Det gælder om at rense rørene godt og grundigt, så man kan sikre et flow, der gør, at bakterierne ikke udvikler sig, forklarer Ole Bæhrenz, der har foreslået kommunen, at man tager nye prøver 12. december, så man har tid til at gennemføre de nødvendige tiltag.

Derefter går der cirka tre uger, før svarene foreligger.

Hallen holder fortsat åbent, men det vil stadig ikke være muligt at benytte omklædningsfaciliteterne. Først på den anden side af nytår kan man - måske - igen bade og klæde om i hallen.

Ole Bæhrenz kender ikke identiteten på den smittede person, ligesom han heller ikke ved, om der kan være tale om flere smittetilfælde.