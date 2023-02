Mistanke om to påsatte brande natten til søndag

AALBORG:Brandfolkene i Aalborg har to gange natten til søndag - med mere end et par timers mellemrum - været i Aalborgs østlige udkant for at slukke brande i først en container og efterfølgende en skraldespand.

Nordjyllands Politi var også på stederne og vil mandag kigge nærmere på de to brande.

Den første brand var klokken 01.15, hvor det var en container på Langagervej, der var brand i, og klokken 04.15 var der brand i en skraldespand på Ribevej - der er en sidevej til Langagervej.

- Vi vil undersøge, hvad der er årsagen til de to brande. De to steder ligger tæt på hinanden, og begge steder er det en container eller skraldespand i det fri, der har været brand i. Så man kan da få den mistanke, at brandene er påsat, siger Torben Larsen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

- Vi kan ikke udelukke, at der er en naturlig forklaring på årsagen til de to brande, men det vil vi som sagt tjekke op på, tilføjer han.

Torben Larsen noterer sig, at der er knap to og en halvtime mellem de to brande.

- Det er lang tid i forhold til påsatte brande, men lige nu udelukker vi ikke noget og undersøger sagerne nærmere, siger han.

Nordjyllands Politi vil gerne høre fra folk, hvis de har set noget mistænkeligt omkring Langagervej og Ribevej omkring de tidspunkter, hvor der har været brand.

Begge brande var umiddelbart hurtigt slukket, og der var ikke fare for mennesker.