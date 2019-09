Mistede kontrollen over bil og bragede ind i rækkehus

AALBORG:En 24-årig mand mistede klokken 00.28 onsdag nat kontrollen over sin bil. Det førte til en kollision mellem bilen og et rækkehus på Marie Curies Allé i Aalborg.

Den unge mand mistede fuldstændig kontrollen over speederen, da han bragede ind i rækkehusets mur. Så hårdt at murstenene på den pudsede mur blev blotlagt. Derudover blev bilens forskærm vredet af.

Efter sammenstødet lykkedes det manden at parkere sin bil uden at lave flere skader. Det fortalte et vidne til Nordjyllands Politi.

Politiet har fået udtaget en blodprøve fra manden, der skal vise, om han var beruset eller ej.