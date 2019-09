Mød astronaut Andreas Mogensen på nyt folkemøde i Aalborg

AALBORG:I en tid hvor verdens helt store udfordringer - klimaforandringer, migrantstrømme, ressourceknaphed - kalder på nye teknologiske løsninger, vil et nyt folkemøde bringe videnskaben tættere på befolkningen.

Det skriver Aalborg Universitet i en pressemeddelelse.

Videnskabsmødet vil formidle ny viden på anderledes og mere tilgængelige måder og har som mål at gøre forskningen og dens betydning forståelig og let at relatere til for alle. Og det er uanset, om emnet er grønne byer, bæredygtighed, intelligens eller musikkens betydning for danskernes sundhed.

Det nye folkemøde foregår 10.-12. oktober i Aalborg og er arrangeret i et samarbejde mellem DR Viden og Aalborg Universitet.

- Viden giver indsigt, og vi har som universitet et ansvar for at dele den forskningsbaserede viden med resten af verdenen. Videnskab er kommet i toppen af den politiske dagsorden, fordi det skal være med til at tackle de store udfordringer, vi som samfund står overfor. Derfor er det nu det helt rigtige tidspunkt at etablere Danmarks største folkemøde med viden og den seneste forskning i fokus, siger Per Michael Johansen, rektor på Aalborg Universitet, i pressemeddelelsen.

I løbet af de tre dage, som Videnskabsmødet varer, vil prominente oplægsholdere som astronaut Andreas Mogensen, tv-vært Nikolaj Sonne, hjerneforsker Troels W. Kjær og youtuber Kristine Sloth præsentere involverende eksperimenter, åbne debatter, live-radioudsendelser, workshops og oplæg for publikum. En workshop med DR's teknologiprojekt ultra:bit, hvor skoleelever skal afprøve ideer til at løse klimaproblemer, må allerede nu melde udsolgt.

- Det er en ambition for DR at samarbejde og indgå partnerskaber i bestræbelserne på at give vores indhold et liv uden for radio- og tv-programmernes formater. Videnskabsmødet er et godt eksempel på lige netop det. Vi arbejder hver dag med at formidle viden på nye og spændende måder, og et folkemøde som Videnskabsmødet er en fantastisk platform. Her er tid og plads til at tale videnskab og digital innovation, og publikum får bragt alle sanser i spil, udtaler Henrik Bo Nielsen, direktør for DR Kultur, Børn og Unge, i pressemeddelelsen.

Videnskabsmødet blev afholdt for første gang i 2018 som et mindre pilotprojekt, hvor cirka 400 besøgende i løbet af en dag var med i live-radioudsendelser og besøgte stande med ny teknologi. Tilbagemeldinger fra både publikum og forskere var så positive, at ambitionen om at vende tilbage i 2019 med et stort, reelt folkemøde om videnskab mere eller mindre blev født på dagen.