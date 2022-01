Møgsager og barsk tone slider på politikere

AALBORG:Borgmesterens sygemelding har fået flere til at spekulere i årsagen, og om der kan være en sammenhæng med de kritiske sager, der har været fremme på det seneste samt den meget grove tone i debatten på de sociale medier. Men så langt vil de færreste af Kastrup-Larsens politikerkollegaer dog gå. Heller ikke selvom de ikke støtter hans politik.

- Jeg tør ikke sige, hvad der lægger bag, men det er altid trist, når sådan noget sker, og det er man nødt til at reagere på ved at sygemelde sig. Det er det eneste fornuftige at gøre. Det er bare at håbe på, at det går over igen så hurtigt, som det nu kan. Jeg ved ikke, om det er byrådsarbejdet, der har været hårdt, men der har været sager, der har været meget presseopmærksomhed omkring, siger Per Clausen (EL).

Rådmand og medlem af byrådet for DF, Kristoffer Hjort Storm, er også forsigtig med at drage konklusioner:

- Hvis Thomas har stress - og jeg kan se af hans opslag på Facebook, at han har været ved lægen - så ønsker jeg ham rigtig god bedring. Men jeg har selvfølgeligt også hørt nogen sige, at det kommer meget belejligt lige ovenpå de her anklager om korruption, og sådan kan man også godt tænke, lige når man ser det. Men jeg vælger altså at tro, at det ikke er derfor, selvom det godt kan være noget af det, der har fået bægeret til at flyde over. Men at det bare er sådan en nu-går-jeg-i-skjul-sygemelding, tror jeg ikke på, siger han.

- Jeg tror på Thomas

Hjort Storm har tidligere udtrykt kritik af, at den daværende rådmand for by- og landskab, Hans Henrik Henriksen (S), meldte sig syg efter sagen om de ulovlige udbygningsaftaler.

- Sådan noget der, hvor man ikke er syg - men bare siger man er syg, den går ikke. Enten så er man syg, eller også så er man ikke, og jeg vælger at tro på, at det er Thomas, og jeg ønsker ham god bedring, understreger Kristoffer Hjort Storm.

I forhold til den hadske tone, og de mange - ofte udokumenterede - beskyldninger, der kan være mod lokale politikere på nettet, forstår han også, at det kan blive for meget for nogen.

- Min kone siger tit til mig, at hun ikke kan forstå, at jeg kan holde til de svinske beskeder, jeg får. For det er jo næsten lige meget, hvad man gør, så vil der altid være nogen, der synes, det, du har gjort, er dårligt. Og svinere får man desværre oftere end de positive beskeder og lykønskninger, forklarer han.

Hjort Storm understreger, at han ikke har noget behov for hverken at insinuere eller at spekulere i årsagen til borgmesterens sygemelding.

- Det vigtigste for mig er, at Thomas er syg - og det tror jeg, han er - og han så kommer stærk tilbage. Og så selvfølgelig, at den her sag (om partistøtte og støtte til en film, Jesper Skovgaard fik produceret, red.), som jo er en helt anden sag, skal undersøges. Og er der noget i den, skal det selvfølgelig have konsekvenser. Men jeg håber da ikke, at den konsekvens gør, at manden bliver syg. For den slags skal man aldrig håbe for nogen, og Thomas er et rigtigt rart og behageligt menneske, tilføjer han.

Det er ikke altid en dans på roser at være lokalpolitiker. Men om det er konkret kritik og hadske beskeder, der har fået borgmesteren til at sygemelde sig, vides ikke. Arkivfoto: Henrik Bo

Hos den tidligere by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S), der ikke genopstillede ved valget i 2021, er der forståelse for, at jobbet som fuldtidspolitiker i Aalborg kan være en hård omgang.

Hans Henrik Henriksen sygemeldte sig selv nogle få dage i forbindelse med, at indholdet af en advokatundersøgelse viste, at kommunens praksis i forhold til udbygningsaftaler var ulovlig.

- Det, jeg reagerede på dengang, var det der med, at man befinder sig i stormens øje over et længere stykke tid. Der er noget mistænkeliggørelse, og der bliver stillet spørgsmålstegn ved en som person og som politiker og den måde, som man har handlet på og de valg, som man har truffet, siger Hans Henrik Henriksen.

Markant hårdere tone

Han peger på, at han altid har været privilegeret af et godt bagland.

- Men på en eller anden måde bliver det for meget nogen gange.

Tonen er nemlig blevet markant hårdere, oplever han.

- Samarbejdsklimaet har stort set gennem alle årene været rigtig godt i Aalborg Byråd, men jeg må bare sige, at det sidste år til halvandet, der er det altså skredet den forkerte vej, siger Hans Henrik Henriksen.

Hvordan oplever du det?

- Jeg oplever, at de angreb, der kommer, er langt mere personlige. Der sidder på kryds og tværs nogle folk, der både i byrådet og udenfor arbejder sammen, som på en eller anden måde prøver at sætte nogle fingre ind og stiller spørgsmålstegn ved motiver, hvad enten det handler om Mipim, Enggaard eller andet, siger Hans Henrik Henriksen.

Tonen på de sociale medier gør det ikke lettere, mener han.

Krystere bag keyboards

- Jeg gider konsekvent ikke være på Facebook. Det er en verden, der ikke klæder de fleste mennesker. Hvis man vil kritisere mig som politiker, så må man møde mig face to face og sige det til mit ansigt. Jeg gider ikke de krystere, der sidder ude bag ved deres keyboards, siger Hans Henrik Henriksen,

Han tror, de sociale medier slider på de politikere, der følger med i kommentarsporet her.

- Selv de halvtrælse kommentarer kan godt nå ind til en, hvis man nu synes, at man knokler og forsøger at gøre tingene på bedste vis.

Kastrup-Larsen har efter kun et enkelt møde i det ny byråd været nødt til at tage en timeout. Arkivfoto: Henrik Bo

Et af de emner, der har fyldt meget, er 3. Limfjordsforbindelse.

- Der er ingen tvivl om, at 3. Limfjordsforbindelse har været en hård en at sluge.

Han peger på, at man selvfølgelig har sagt ja til at være i offentlighedens søgelys, når man er i et offentligt embede, men at man også skal kunne sige fra nogle gange.