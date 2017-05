Møller tager en ny tørn hos Pirates

AALBORG: Aalborg Pirates får også i den kommende sæson glæde af Bjarke Møller.

Onsdag meddelte piraterne således, at man som ventet har forlænget aftalen med den tidligere landsholdsspiller

- Med forlængelsen af Bjarkes kontrakt får vi en meget betydningsfuld spiller på plads, som vores egne unge spillere kan støtte sig opad. Bjarke har været med i næsten en menneskealder efterhånden og har en masse erfaring, som han kan være med til at give vores unge spillere, siger sportschef Ronny Larsen i en pressemeddelelse.

Piraterne har i samme ombæring også forlænget aftalen med forwarden Henry Hardason, der kom til Aalborg midtvejs i sidste sæson.

- Han er en stærk fighter, der arbejder hårdt over hele isen og er god til at stresse modstanderne i offensiv zone. Han står gerne op for en holdkammerat, hvis der er problemer, og det er noget, som vi har brug for i vores gameplan, siger Ronny Larsen.