Mørkelagt på solsiden - her er forklaringen

NØRRESUNDBY:Mandag aften gik strømmen i flere omgange hos forbrugere i Hvorupgård og udkanten af Nørresundby samt på Aalborg Kaserne.

Ifølge Jens Ole Nissen, vagthavende ved Nord Energi Net, skyldes "mørklægningen" en fejl på kaserneområdet.

Fejl sporet til kaserne

- Vi har haft en fejl i et jordkabel, og vi har indsnævret fejlen til Aalborg Kaserne. Det er slet ikke i vores område, men de er koblet på vores net, så vi er netop nu i gang med fejlsøgningen på det militære område, oplyser Jens Ole Nissen.

Ifølge ham startede problemerne omkring kl. 19.25.

NORDJYSKE er blevet kontaktet af flere borgere, der undrede sig over den periodevise strømafbrydelse.

- Uheldigt

Ifølge Jens Ole Nissen hænger afbrydelserne sammen med fejlsøgningen - men at alle forbrugere udenfor kaserneområdet nu burde have fået strømmen tilbage.

- Det har ikke været så mange - men det har været i et større område. Det er egentlig gået meget godt med at finde fejlen, men selvfølgelig er det uheldigt for dem, der har været uden strøm, siger Jens Ole Nissen.

Først mandag mener han, at der bliver mulighed for at oplyse, præcist hvor mange strømforbrugere der har været påvirket.