Molotovcocktail kastet mod bil - 40-årig skulle skades

AALBORG:Forsætlig brandstiftelse ved at kaste en molotovcocktail mod en bil, der stod parkeret ved et parcelhus på Mylius Erichsensvej i Aalborg og det, der i anklageskriftet kaldes "forsøg på ulovlig tvang" mod en 40-årig mand, kostede mandag en 31-årig mand 10 måneders fængsel, hvoraf de tre måneder blev gjort ubetingede af Retten i Aalborg.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg, Nordjyllands Politi.

Retssagen er en af flere, der vil komme, og retssagerne involverer i alt seks personer, der alle ifølge politiet har været indblandet i en sag, hvor en mand i første omgang skulle have alvorlige tæsk og ellers trues til at opgive forældremyndigheden over sit barn.

De fem øvrige personer har alle ligesom den 31-årige siddet varetægtsfængslet efter grundlovsforhør i marts måned.

- Ifølge tiltalen skete det hele under følgende omstændigheder: Den 31-årige mand, der bor i Brønderslev med sin kone og to børn, blev kontaktet af en 35-årig mand, der tilbød den 31-årige noget arbejde Herefter kørte de sammen med en 21-årig mand til den 48-årige mands adresse i Nørresundby, hvor den 31-årige og den 21-årige blev tilbudt ikke under 10.000 kroner for et brandattentat mod den 40-årige mands bil, forklarer Thomas Klingenberg.

Den 48-åriges motiv til at ville skade den 40-årige skulle angiveligt være, at den 40-årige nu er kæreste med den 48-åriges ekskone, og det forhold skulle stoppes. Det var derfor, tiltalen om forsøg på ulovlig tvang indgik i anklageskriftet.

For at den 48-årige kunne opnå den fulde forældremyndighed over en datter, han havde sammen med ekskonen, så skulle der ske noget alvorligt med den 40-årige.

Den dømte 31-årige havde angiveligt undervejs forklaret den 48-årige, at denne næppe fik forældremyndigheden ved at skade den 40-årige, men det ændrede altså ikke den 48-åriges ønske om at skade den 40-årige mand.

Den oprindelige plan om at give den 40-årige tæsk blev dog opgivet, og en af de 21-årige foreslog i stedet brandattentatet mod den 40-åriges bil.

Den nu dømte mand kørte sammen med den 35-årige til Mylius Erichsensvej for at rekognosere og den 40-årige mands hus blev udpeget af den 35-årige, som sammen med den 48-årige herefter betalte den 31-årige 10.000 kroner kontant for at udføre brandattentatet.

- Den 29. november om aftenen kører den dømte og to 21-årige mænd sammen med en 27-årig mand og dennes mindreårige kæreste - hun var 14 på det tidspunkt - fra Brønderslev mod den 40-åriges adresse på Mylius Erichsensvej. Undervejs stopper de flere gange i en for at købe ind - blandt andet i en Rema 1000 og en Fakta. De købte tændstikker og til at lave syrebomber - blandt andet staniol og afløbsrens, fortæller Thomas Klingenberg.

De opgav dog syrebomberne og endte med på en benzintank at købe benzin, som de fyldte på en flaske, hvorefter de kørte ud til en parkeringsplads i nærheden af den 40-åriges adresse på Mylius Erichsensvej.

Den 27-årige og dennes 14-årige kæreste ventede i bilen, mens den 31-årige og de to 21-årige gik hen til den 40-åriges bil og kastede molotovcocktailen mod bilen, der udbrændte og blev skadet for 163.000 kroner.

Da den 31-årige mand er af anden etnisk herkomst end dansk, men har trods alt har boet i Danmark og har kone og to børn, så fik han alligevel en advarsel om, at han risikerer at blive udvist i tilfælde af yderligere kriminalitet fra hans side.

Thomas Klingenberg kalder sagen spektakulær i den henseende, at der er tale om bestillingsarbejde begået af flere i forening og mod betaling.

- Og bilen, der jo gik fuldstændig op i røg, stod altså placeret midt i et villakvarter i Aalborg. Det kunne jo have gået rive galt, siger anklageren.

Den 31-årige anerkendte et erstatningskrav på 163.000 kroner og modtog i øvrigt dommen. Han blev efter retssagen løsladt, da han med sin varetægtsfængsling siden 30 marts ansås for at have udstået sin dom på de tre måneders ubetinget fængsel.

Senere vil der altså komme flere retssager i denne sag - blandt andet mod den 48-årige og den 35-årige, der ifølge politiet altså er bagmændene bag brandattentatet og dermed har gjort det, der kaldes "anstiftet forbrydelsen".