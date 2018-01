Mordbrandssag på vej til Polen

AALBORG: Det er snart et år siden, at en polsk mand og kvinde mistede livet i en eksplosionslignede brand i et formodet bordel på Heimdalsgade i Vejgaard. Syv polske statsborgere sidder varetægtsfængslet i Polen, sigtet for mordbranden - og sagen bliver med al sandsynlighed også ført i Polen.

Det oplyser anklager Kim Kristensen.

Siden de mistænkte gerningsmænd blev anholdt i april sidste år, har Nordjyllands Politi anset drabssagen for et rent polsk anliggende, hvor kun gerningsstedet er i Aalborg,

Derfor har man lige siden været i dialog med de polske myndigheder for at få sagen overdraget til Polen.

Det er dog endnu ikke endeligt afgjort, at strafforfølgelsen af de mistænkte i sagen skal foregå i Polen, men anklager Kim Kristensen forventer, at det bliver udfaldet.

- Vi har holdt et møde med de polske myndigheder før jul, hvor vi har talt om det videre forløb. Og jeg forventer, at de overtager strafforfølgelsen, siger Kim Kristensen der regner med, at formalia falder endelig på plads i løbet af januar.

Motiv stadig ukendt

Mordbranden i Vejgaard skete 10. januar sidste år, hvor vidner så fem til syv personer stikke af fra stedet. Nordjyllands Politi efterforskede efterfølgende bredt i sagen, og det førte til, at seks personer i første omgang blev anholdt i Polen i april.

En række tekniske spor og vidneforklaringer førte politiet på sporet af de anholdte. Efterforskningen viste nemlig, at en gruppe polske statsborgere var kørt til Aalborg med det ene formål at at sætte ild på adressen i Vejgaard, og umiddelbart efter var kørt tilbage til Polen.

Nordjyllands Politi formoder også, manden, der blev dræbt i branden, var en af gerningsmændene. Derudover er der fortsat en formodet gerningsmand på fri fod, som er efterlyst internationalt.

Den anden dræbte ved branden var en 30-årige polsk kvinde, der opholdt sig på adressen midlertidig.

Nordjyllands Politi har holdt kortene tæt til kroppen under hele efterforskningen, og derfor er det endnu ukendt for offentligheden, hvad motivet til branden har været. Og da sagen nu er på vej til at blive overdraget til Polen, så åbner det nordjyske politiet heller ikke yderligere op for informationer i sagen.