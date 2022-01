More is more: Her får du en vild fastelavnsbolle

AALBORG:Er du mest til de simple, gammeldags fastelavnsboller med creme og glasur, så kan du roligt springe videre.

Er du til gengæld til snaskede flødeskumskager, der kræver tallerken, gaffel og måske endda en serviet - så er det altså Café Klostertorvet, du skal lægge vejen forbi her frem til fastelavn.

Deres fastelavnsbolle er lavet af en vandbakkelsesdej, og så er den ellers proppet med alt godt fra slikskabet: Toffee, cheesecake, brownie, jordbær og selvfølgelig en massiv klat flødeskum. På toppen er der chokosauce - og det i rigelige mængder - chokoperler og noget crispy hindbær-halløj.

Umiddelbart ser den meget tilforladelig ud - en stor vandbakkelse med choko og pynt, og selv da vi skærer den over gør den ikke voldsomt meget væsen af sig.

Da vi tager den første bid, går det imidlertid stærkt med smagsindtrykkene.

Vandbakkelsen er en lille smule tør, men det bliver dog opvejet nogenlunde af de solide mængder af fløde og forskellige slags sauce, og man er absolut ikke i tvivl, når man får en bid med cheesecake.

De lidt store stykker brownie føles en smule skøre, fordi det ligesom er et stykke kage inde i en anden kage - men det hele glider jo ned, når det kombineres med flødeskum og karamelsauce.

Der er både fløde, jordbær, hindbær og masser af chokosauce. Foto: Sarah Thun

Det er virkelig lækkert, at der er lidt knas på toppen, fordi bollen ellers bliver lidt ensartet i sin konsistens - og så er det jo bare vanvittig lækkert med en virkelig snasket kage, der kræver bestik.

Er man minimalist opleves kagen med garanti meget forvirret i sit udtryk. Der er hindbær på toppen og jordbær i midten, cheesecake, brownie og vandbakkelse og så er der karamelsauce i midten og chokoladesauce på toppen.

Man fristes til at spørge, hvad der helt præcis er planen med den godt fyldte sæson-bolle.

Men vil mere have mere, og trænger du til dit daglige fix af sukker og fløde - så er der ingen undskyldning for ikke at prøve kræfter med bollen hos Café Klostertorvet. Her bliver der i hvert fald ikke sparet på noget.

Herfra lyder anbefalingen, at du får en god kop kaffe til - og vi lover, du nok skal blive mæt.

Der kan laves op mod 20 fastelavnsboller om dagen, og hvis du skal have fingrene i en af dem kan den erhverves for 50 kroner på Café Klostertorvet, C. W. Obels Pl. 14.

God appetit!