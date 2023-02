Morgen-demo for lukningstruet skole

- Bevar vores skole.

Sådan lød det igen og igen fra omtrent 100 børn og forældre, der tirsdag morgen protesterede mod en planlagt lukning af Byplanvejens Skole i Aalborg. Eleverne skal næste sommer flyttes til Seminarieskolen.

En gruppe forældre møder op på forvaltningen for at protestere mod planerne om at lukke Byplanvejens Skole. Politikkerne fra skoleudvalget kommer også - de skal til udvalgsmøde klokken 11. Nørresundby 07. Februar 2023.

Bevæbnet med bannere og skilte mødte de op i gården foran Børn og Unge forvaltningen i Nørresundby for at fortælle politikerne, at de har gang i en dårlig plan.

- Halvdelen af vores klasse vil skifte til en helt anden skole, hvis det ender med, at Byplanvejens Skole lukkes. Der er jo en grund til at så få elever vil gå der. Vi har hørt ret dårligt om Seminarieskolen, fortalte fire elever fra 7. A, der havde droppet de to første timer for at demonstrere.

Forældrene er også bekymrede for, at deres børn formentlig skal skifte skole.

- Vi er utrolig bange for, at de ressourcestærke forældre vil flygte fra skolen. Rigtig mange forældre er bekymrede for udviklingen. Kommunen bør arbejde på at få et blandet miljø på flere skoler. Der er skoler i kommunen, som kun har fem procent to-sprogede elever, mens den nye skole vil få en langt højere andel, siger Hans Henrik Assmann, der er medlem af skolebestyrelsen, og har to børn på skolen.

Et par af forældrene fik en kort snak med rådmand Morten Thiessen, men fik dog ikke overbevist ham om, at planen skal droppes.

- Med det forarbejde vi har lavet her, så skal der nye og gode argumenter på bordet. Den her plan er god.

Forældrene mener, at den nye skole vil få en alt for høj andel af to-sprogede elever og elever fra ressourcesvage hjem. De mener, at der skal ske en bedre fordeling?

- Det handler om bosætning. Det skete for 40 år siden, da det daværende byråd valgte det. Det kom med nogle bivirkninger, der så ikke var så heldige.

Mange såkaldt ressourcestærke forældre vil vælge en anden skole. Frygter du, at den nye skole får de samme problemer som den gamle Seminarieskole?

- Det er naturligvis noget, vi skal holde øje med. Men at forældre har fravalgt skoler er ikke noget nyt - det er sket i mange år. Det har skabt nogle skoler, der er blevet meget større, fordi elever fra andre skoler nu vælger dem. De har ikke plads til flere skoler.

Den endelige beslutning skal træffes af byrådet i juni, men allerede nu står det klart, at der er politisk flertal for planen, der vil betyde lukning af både Tornhøjskolen og Byplanvejens Skole. Eleverne fra Tornhøjskolen flyttes til Herningvejens Skole.

Planen skal nu sendes i høring.

