Morgenstrejke foran sygehuset: - Det hjælper ikke, at vi kun snakker om det i kaffestuen

AALBORG:Mandag morgen har anæstesi- og operationssygeplejersker på Aalborg Universitetshospital Syd afbrudt deres arbejde.

Stadig iført uniformer stillede de sig kort inden klokken 08.00 ud foran sygehusets hovedindgang og efterfølgende helt ud til Hobrovej.

For selvom det ikke var planlagt, og de hverken havde medbragt røde t-shirts eller bannere, besluttede de sig tidligt mandag morgen for at slutte sig til sygeplejerskestrejke, som også finder sted på Rigshospitalet i København i dag.

- Vi vil vise politikerne, at vi ikke er tilfredse med regeringsindgrebet, og at vi ikke er færdige med at kæmpe vores kamp, fortæller Camilla Carus, som er anæstesisygeplejerske på Aalborg Universitetshospital og en af de strejkende.

Hun fortæller, at omkring 35 sygeplejersker har samlet sig udenfor hospitalet. Det gælder sygeplejersker fra anæstesiafsnittet, ortopædkirurgisk afdeling og neurokirurgisk afdeling.

Foto: Torben Hansen

Sidst i august vedtog et flertal af Folketingets partier at afslutte den ti ugers lange sygeplejerskestrejke med et lovindgreb. Inden da strejkede flere tusinde sygeplejersker for at opnå bedre løn og arbejdsvilkår. Lovindgrebet er siden blevet stærkt kritiseret af Dansk Sygeplejeråd.

Camilla Carus påpeger, at der ikke er længe til kommunalvalg, og at sygeplejerskerne håber, at de med strejken i dag kan sende et klart budskab til politikerne

- Det hjælper ikke, at vi kun snakker om vores utilfredshed i kaffestuen, fastslår hun.

Strejken fortsætter ind til klokken 08.45 mandag morgen.

For patienter betyder morgenens strejke, at operationer kan blive udskudt.