Mormor på mandejagt skal med til karnevalet - som dronning

Mikkel døjede med smerter i syv år: Så traf han et afgørende valg Siden en motocrossulykke for syv år siden har 23-årige Mikkel Snedker levet med konstante smerter i venstre ben, og operationer har ikke hjulpet. For nylig tog han sit livs sværeste beslutning i håb om et liv med færre smerter, mere glæde og fysisk aktivitet