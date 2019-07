Motorcykel væltede i tunnel: Et spor var spærret

AALBORG: En motorcyklist væltede klokken cirka 15.30 i Limfjordstunnelens nordgående rør.

Det førte til, at tre-fire biler i forsøget på at undgå at ramme motorcyklisten blev impliceret i et harmonikasammenstød. Det oplyser Nordjyllands Politi i et tweet på det sociale medie Twitter.

Der skulle angiveligt ikke være tilskadekomne i forbindelse med uheldet.

Men der dannede sig lynhurtigt kø helt ud til Th. Sauers Vej, fortæller politiet i tweetet.

Trafikken kører fortsat i to spor.

I et tweet klokken 16.04 skriver politiet, at trafikken kører i alle spor, men at bilisterne skal forvente længere køretid i nordlig retning.

- Vis venligst hensyn og forsat god weekend og god ferie til dem der er på vej, lyder hilsenen fra politiet.