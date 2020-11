Motorcykler, sexorgier og hønsetarme i lommen - her er historien om Aalborgs vilde engle

Vil du hellere lytte til artiklen? Hør den oplæst her:

Både lokale og turister i Øster Hurup mærker elektriciteten i luften. Det er en pinseeftermiddag, og temperaturen nærmer sig 20 grader. I sommerhusene og på ungdomsværelserne i feriebyen vasker de unge hår og prøver tøj før sejlsportsballet på Øster Hurup Hotel. For mange er det højdepunktet denne sommer i 1968, hvor Keld Heick, Bjørn Tidmand og Dorthe Kollo topper radioens hitliste, og lokalnyhederne fortæller om Vietnamkrig og Hjallerup Marked.

Nordøst for Øster Hurup på en mindre campingplads har en gruppe unge med læderjakker slået sig ned. Deres telte er slået op i en rundkreds som i en indianerby med motorcyklerne holdende bagved, og stadig flere samles.

Også de kan mærke, at der er noget i gære – det er dem, der har bragt uroen til. Fredag aften drak de tæt, og klokken 22 kunne lokale betragte dem trække tøjet af hinanden og have fuldbyrdet samleje midt på kørebanen. Når bilerne standsede, gav de unge sig til at hamre løs på dem.

De lokale er i chok, og snakken går over kaffebordene i byen. Hvad stiller man op over for lømlerne, hvorfor er de ikke hentet af politiet? De ved endnu ikke, at også lørdag og søndag skal blive dage, man kommer til at tale om længe om i Øster Hurup.

Sådan ser læderjakkerne i Aalborg ud i 1969. Fra venstre Sorte Ole, Marlon med Skrot John bagpå og ved siden af dem Sven Bager med Nulle bagpå. De sidste to er ukendte. Foto: Jens Morten

Oprør