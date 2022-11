Motorløb holder Morten Kok kørende: - Her er jeg bare mig selv

AALBORG: Han har kørt motorløb siden han var midt i fyrrerne, men i 2018 gik det galt. Bilen skred af banen, og Morten "Kok" Nielsen ramte et autoværn.

Selvom uheldet kostede ham et brud på ryggen, var han tilbage på Mortens Kro efter bare et par uger. For noget af det, der kendetegner Morten Nielsen er nemlig hans ukuelige vilje og energi til at kæmpe for sit livsværk, Mortens Kro.

Og det er netop med energien, viljen og håndværket som hovedingredienser, at han gennem 25 år har drevet Mortens Kro og sat Nordjylland på det gastronomiske verdenskort. I år kan han fejre gourmet-restaurantens 25-års jubilæum - og det er blandt andet takket være hans flid og gåpåmod, at han har klaret sig gennem flere årtier i en branche, der slider hårdt på mange.

Morten 'Kok' Nielsen henter sin energi i motorløb, som han har dyrket, siden han var midt i fyrrerne. Foto: Bo Lehm

End ikke et uheld i motorløb har kunnet sætte ham ud af spillet.

I dag er det til rally-cross, at Morten Nielsen nulstiller og gearer ned, og energien tager han med tilbage til Mortens Kro.

Et ungt talent i Nordjylland

Da han trådte ind på den gastronomiske scene i Nordjylland, var han bare 22 år. Det var i 1990, og dengang kom han fra Luxembourg, hvor han havde været et års tid.

Her arbejdede han på Restaurant Braustubel og som frivillig volontør på den to-stjernede Michelin-restaurant Saint Michel - indtil han mødte en kvinde, som han rejste til Nordjylland med.

I 1997 realiserede Morten Nielsen livsdrømmen og åbnede Mortens Kro i Algade overfor Budolfi Kirke.

Således blev han i en ganske ung alder restaurantchef på Rold Storkro i 1992, hvor han var frem til 1996. Ambitionerne var høje, og det fik Morten Nielsen til at gå efter guldet ved Årets Kok, som er Danmarksmesterskaberne for professionelle kokke. I 1996 lykkedes det, og året efter åbner han Mortens Kro i Algade.

Dengang var der ikke meget gourmet i Aalborg. Mortens Kro bliver et eftertragtet sted, og har været det lige siden.

25 år i medgang og modgang

Morten Nielsens succes er formet af både medgang og modgang.

Én ting er de rygter, Morten Nielsens mangeårige singlestatus og hyppige medieeksponering har affødt. En anden ting har været de lands- og verdensomspændende kriser, der på hver sin måde har truet eksistensgrundlaget for Mortens Kro.

For eksempel storkonflikten i 1998, finanskrisen i 2008 og senest corona-krisen, som varede fra 2020 - og som nu er afløst af den energikrise, inflationen og krigen i Ukraine har pustet liv i.

- Alt, hvad du tumler med i hverdagen, forsvinder, når du sidder der i bilen. Om du har personale nok, vin nok, penge nok. Alt det er helt væk, for du sidder kun og venter på det grønne lys, siger Morten Nielsen. Foto: Bo Lehm

Den slags tager Morten Nielsen dog helt roligt.

- For mig er det mindst lige så vigtigt at kigge fremad. Det lærer man ved at have 25 års erfaring. Kriser har jeg prøvet før, så jeg ved, hvordan jeg skal agere.

Handlingens mand

Alligevel var det med psyken som indsats, at Morten Nielsen lukkede Mortens Kro under påbud fra regeringen i marts 2020, da corona-virussen rasede.

- Jeg var bange for at blive deprimeret i den periode. Allerede før nedlukningen fik vi den ene annullering efter den anden. Det var som at holde sand mellem hænderne. Det hele løb bare ud for os. Folk var bange.

- Den situation, verdenen er i nu, er frygtelig, for det kan ende med at blive værre end det, vi oplevede under corona-pandemien. Og selvfølgelig frygter jeg det. Andet ville være dumt, siger Morten Nielsen om den nuværende energikrise. Foto: Bo Lehm

For mig er det mindst lige så vigtigt at kigge fremad. Det lærer man ved at have 25 års erfaring. Kriser har jeg prøvet før, så jeg ved, hvordan jeg skal agere. Morten Kok

Corona kostede især Mortens Kro dyrt på personalefronten. Dagen efter Mette Frederiksen havde erklæret Danmark for nedlukket, lavede Morten Nielsen en særaftale med 3F, der gjorde, at han kunne opsige sit personale med én dags varsel, dog med undtagelse af kokkeeleverne.

Altså før der var noget, der hed lønkompensation.

For er der noget, Morten Nielsen har lært af 25 år i med- og modgang, er det, at man må handle hurtigt, når det omkringliggende samfund er i krise.

Morten Nielsen nød at komme tilbage til køkkenet under corona. Her ses han sammen med Than Mølgaard, der har været restaurantchef på Mortens Kro de seneste år. Foto: Claus Peuckert

- Det værste, man kan gøre, er at gøre ingenting, siger han og henviser til dengang op mod 450.000 privatansatte strejkede under storkonflikten i 1998.

- Dengang kunne jeg ikke sende mine ansatte hjem. De var ikke medlem af en fagforening, så jeg holdt åbent alligevel. Det gjorde, at jeg i en lang periode havde svært ved at betale regningerne til tiden.

Fokus på håndværket

Det var noget, der længe fik rygterne om konkurs til at versere, og engang kom det så vidt, at der florerede rygter om, at Morten Nielsen skulle have fået sit pas inddraget, fordi han skyldte så mange penge.

- Da jeg var yngre, gjorde det meget ondt på mig, erindrer han.

Udadtil lod han sig ikke påvirke, og set i bagklogskabens klare lys tror Morten Nielsen den dag i dag, at det blandt andet har været med til at puste liv i konkursrygterne.

- Det er klart, at jo mere flamboyant, jeg var, jo mere misundelse skabte det. Jeg tror, nogle folk ville have mig ned med nakken. Fordi de syntes, jeg fyldte for meget.

Morten Nielsen ryster ikke på fingeren, når han går i køkkenet på Mortens Kro. Foto: Claus peuckert

Men så længe man har sin faglighed i orden, er der reelt set ingen, der bør kunne pege fingre, mener Morten Nielsen. For ham har det vigtigste altid været at holde øjnene på bolden, nemlig gourmet-kunsten.

Samme CVR-nummer

I de 25 år, Morten Nielsen har haft Mortens Kro, har det været med samme CVR-nummer. Det er han stolt af.

At holde fokus på gastronomien har nemlig altid betalt sig for Morten Nielsen. En strategi, der stod sin prøve i 2008 under finanskrisen, hvor opbakningen til Mortens Kro holdt ved.

Det samme gjorde han under corona, hvor han holdt Mortens Kro åbent med smørrebrøds-takeaway. En beslutning, der var mindst lige så mentalt som økonomisk begrundet.

- Når man har drevet restaurant i næsten 25 år, er det svært at holde lukket.

Netop rastløsheden over ikke at kunne holde Mortens Kro åbent som sædvanligt kom til udtryk nytårsaften under den anden lange corona-lockdown. Den varede fra december 2020 og langt ind i vinteren 2021.

- Endelig havde vi muligheden for at holde nytårsaften sammen som familie, fortæller Morten Nielsen, der siden 2015 har dannet par med Karina Møller, som i dag er hotelchef på Mortens Kro.

- Og så kan jeg bare slet ikke finde ro.

Siden 2015 har Morten Nielsen dannet par med Karina Møller, som er hotelchef på Mortens Kro. Foto: Claus Peuckert

Fra et tidligere forhold har Karina Møller to piger, der i dag er som børn for Morten Nielsen - men selvom den nyvundne familietid var kærkommen, var det svært at være væk fra det, Morten Nielsen betegner som sit barn:

Nemlig Mortens Kro.

Som at få mere tid med sine børn

Det var en ganske anden sag at være i køkkenet under corona, for netop her havde Morten Nielsen savnet at være.

- Normalt står jeg bare og bælger ærter i hverdagen, fordi det kan jeg gå lidt til og fra. Jeg har sjældent haft tid til at lave saucer eller arbejde med chokolade, der er afhængig af den rette temperatur. Simpelthen fordi jeg ofte bliver forstyrret.

Foto: Claus Peuckert

Derfor var det en drøm at arbejde uforstyrret i køkkenet, mens verdenen var lukket ned.

- Det var en oplevelse på niveau med, at mange andre fik ekstra tid med deres børn.

Hvis jeg ikke havde nået at gennemføre udvidelserne af Mortens Kro inden finanskrisen og corona-krisen, havde jeg måske aldrig gjort det. Morten Kok

Stadig fart på

Morten Nielsen er et positivt menneske, der ikke lader sig slå ud. For ham er det vigtigt at se fremad, og så er han en herre, der tør og trives i at satse. Nogle gange bevidst, andre gange uforvarende.

Som i 2008, hvor han netop havde bygget til i restauranten, som han fire år forinden havde flyttet til Mølleåarkaden - eller som i 2019, hvor Mortens Kro udvidede med de suiter, han i år modtog den Danske Spiseguides Bo & Spis-pris for.

Begge investeringer kom til at ligge lige inden, verden ændrede sig radikalt. Spørger man Morten Nielsen, om han ærgrer sig over timingen, er svaret dog nej.

- Efter jeg brækkede ryggen, var der mange, der konfronterede mig med, at rally-cross kunne koste mig mit arbejdsliv, siger Morten Nielsen. Men motorløb giver ham energi, som han kan bruge på Mortens Kro, og derfor bliver han ved. Foto: Bo Lehm

- Hvis jeg ikke havde nået at gennemføre udvidelserne af Mortens Kro inden finanskrisen og corona-krisen, havde jeg måske aldrig gjort det.

Ligeledes ser han på risiciene i motorløb med rolige øjne. Også selvom det har kostet ham en brækket ryg og en brækket arm.

- Men når man har den alder, jeg har, oplever man også, at nogen falder fra. Folk får kræft eller falder om. Og så bliver man bevidst om, at man skal leve livet, mens man har det.

- Det dur ikke at sætte begrænsninger for sig selv.