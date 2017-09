Motorvej genåbnet: Det var stenslag

AALBORG: Motorvej E39 ved Vestbjerg var tirsdag formiddag spærret i begge retninger, imens politiet efterforskede et muligt stenkast fra motorvejsbroen.

En kvindelig bilist anmeldte, at hun blev ramt af en stor sten, da hun kørte under motorvejsbroen ved Vestbjerg. Ruden fik to store huller.

Efter nærmere undersøgelser på stedet - blandt andet med hunde - har politiet dog ikke fundet tegn på, at nogen skulle have kastet en sten, fortæller vagtchef Poul Badsberg.

- Sammenholdt med bilistens forklaring om, at der ikke blev set personer på broen, er der ikke noget, der indikerer, at der er sket en strafbar handling. Det formodes derfor, at der i stedet er tale om, at bilisten er blevet ramt af et voldsomt stenslag, siger han.

Foto: Jan Pedersen

Motorvejen blev spærret i omkring klokken 11, og omkring klokken 12.30 var der igen åbnet for trafikken.

Foto: Bente Poder