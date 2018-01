Motorvej var spærret: Hænger væltede

AALBORG: En hænger på en lastbil væltede onsdag formiddag motorvej E45 lige syd for Humlebakken ved Aalborg i sydgående retning.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Foto: Nicolas Cho Meier

Der var tale om en lastbil, som kørte med skrot. Chaufføren mistede herredømmet over lastbilen, og efter kort tids slingren væltede hængeren. Den lå delvis i nødsporet og i første vognbane. Indholdet fra hængeren lå spredt over kørebanen, og oprydningsarbejdet stod på i et par timer.

Foto: Nicolas Cho Meier

De biler, der holdt fanget mellem afkørsel 25 og den væltede hænger, blev langsomt bliver ledt videre.

Klokken 12.20 blev vejen åbnet igen.

Foto: Nicolas Cho Meier