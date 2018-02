Nu er der også mudderløb for kvinder

NØRRESUNDBY: Nu kan kvinderne i det nordjyske udfordre sig selv til en omgang mudderløb. For første gang afvikles Ladies Mud Race i Nørresundby - det finder sted fredag 5. oktober.

Det er med spænding, at Aalborg Firmaidræt inviterer til Ladies Mud Race. Et trailløb for kvinder, som ønsker at udfordre sig selv og samtidig have det sjovt. Det har mændene gjort i flere år igennem løbet X-treme Mandehørm.

Når startskuddet lyder klokken 15.30 fra Koncertpladsen i Nørresundby, kan kvinderne se frem til et møgbeskidt ottekilometer ekstremløb i det militære øvelsesterræn.

Ruten vil bestå af et væld af forhindringer, både naturlige og også opstillede, ligesom man kender det fra X-treme Mandehørm. Der er garanti for, at alle sanser kommer på prøve, mens adrenalinen pumper rundt i kroppen, når kvinderne skal igennem ruten, og forcere både forhindringer, vand og ikke mindst mudder.

Tilmeldingen til dette års udgave af Ladies Mud Race starter lørdag 3. februar klokken 12, hvor der er 800 billetter til salg. Du kan tilmelde dig her.