Mulig voldtægtsmand anholdt

AALBORG: Politiet har anholdt en 18-årig mand, der mistænkes for at være gerningsmand til en voldtægt af en 19-årig norsk kvinde i Aalborg nytårsnat.

Den mistænkte blev anholdt fredag middag på Sjælland af Midt- og Vestsjællands Politi, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Den 18-årige er sigtet for voldtægten af den unge norske kvinde, der fandt sted på en bænk havnefronten ud mod Jomfru Ane Gade mellem klokken 02 og 03.

Kort før klokken 03 blev kvinden fundet af to andre mænd, der alarmerede politiet.

Kvinden var i stand til at give et signalement af gerningsmanden, og efterforskningen har nu ført til, at den mulige gerningsmand er blevet anholdt.

Jurister skal nu vurdere, om han skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.