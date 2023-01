Knivoverfald i Aalborg - politi massivt til stede

AALBORG:Flere politipatruljer, en indsatsledervogn og hundepatruljer fra Nordjyllands Politi var ved 15-tiden massivt til stede på en lokation på Tove Ditlevsens Vej i Aalborg.

Nordjyllands Politi havde nemlig klokken 15.03 modtaget en anmeldelse om et knivstikkeri, der blev forøvet på Tove Ditlevsens Vej i Aalborg.

En mand var blevet ramt af knivstik, og han behandles fredag eftermiddag Aalborg Universitetshospital, hvorfra han er meldt i stabil tilstand.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, politikommissær Ole Buus.

- Manden er indbragt til sygehuset, hvor han behandles. Hans tilstand er stabil, siger Ole Buus.

Anmeldelsen medførte, at politiet øjeblikkeligt sendte adskillige styrker til stedet: uniformerede patruljer, hundepatruljer samt indsatsledelse.

Et vidne fortæller til Nordjyskes mand på stedet, at han så fem mænd komme i en bil, springe ud af bilen og overfalde en mand, der ifølge vidnet var i 20'rne. Manden fik et knivstik i den ene balle.

Derefter flygtede de fem mænd i bilen i ukendt retning.

Hundepatruljerne var også på gerningsstedet på Tove Ditlevsens Vej for at lede efter spor i forbindelse med knivoverfaldet.

Vagtchefen oplyser, at politiet i øjeblikket er i gang med at foretage forskellige undersøgelser og efterforskningsskridt ude på gerningsstedet.

Politiet forsøger at belyse hændelsesforløbet før, under og efter.

- Vi kan i øjeblikket ikke udtale os om mistænkte eller mulige gerningspersoner. Det er det, som vores arbejde skal fastlægge. Men vi har flere spor at gå efter, siger vagtchefen, der understreger, at politiet kommer til at arbejde i området i længere tid.

Har man oplysninger i sagen, eller har man set noget, så skal man straks til politiet på telefon 114.

- Får vi flere oplysninger - f.eks. om mistænkte - så udsender vi yderligere information herom, oplyser vagtchefen.

Politiet er også særligt synlige med henblik på at skabe tryghed i området omkring gerningsstedet, og hvis man som borger er utryg, så er man velkommen til at rette henvendelse til politiets patruljer.

Politiet har i øjeblikket ingen yderligere oplysninger om sagen, der er under efterforskning.