Knivoverfald i Aalborg - politi massivt til stede

AALBORG:Flere politipatruljer, en indsatsledervogn og hundepatruljer fra Nordjyllands Politi er lige nu massivt til stede på en lokation på Tove Ditlevsens Vej i Aalborg.

Ifølge Nordjyskes oplysninger skulle der være tale om et knivoverfald.

Et vidne fortæller til Nordjyskes mand på stedet, at han så fem mænd komme i en bil, springe ud af bilen og overfalde en mand, der ifølge vidnet var i 20'rne. Manden fik et knivstik i den ene balle.

Derefter flygtede de fem mænd i bilen i ukendt retning.

Hundepatruljerne er på stedet for at lede efter spor i forbindelse med det angivelige knivoverfald.

Det er ikke lykkedes for Nordjyske at få en kommentar fra politiet endnu. Men vi arbejder på sagen.

Opdateres...