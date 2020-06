Mundbind på hele flyrejsen: Lufthavnen er klar

NORDJYLLAND:Fra i dag er det alvor: Nu skal alle rejsende med fly bære mundbind - ikke bare under selve flyrejsen, men fra det øjeblik, du som rejsende træder ind i en lufthavnsterminal.

- Vi indretter os efter de retningslinjer, som EASA - European Union Aviation Safety Agency - har udstukket, og fra i dag skal flyrejsende have mundbind på hele rejsen - så det vil sige, at når du parkerer din bil ude på p-pladsen ved lufthavnen, så skal du inden du går ind i terminalen have mundbind på. Det gælder hele vejen gennem security og om bord på flyet, og også når du lander helt til du er ude af den lufthavn, du nu lander i, forklarer Rikke Mølgaard, salgs-og marketingsdirektør i Aalborg Lufthavn.

Her står der folk fra lufthavnen ved indgangen til terminalbygningen og vejleder folk om reglerne for mundbind.

- Der er heldigvis rigtig mange af de rejsende, der har læst op på vejledningerne. vi har opdateret tingene på vore sociale medier, på lufthavnens og flyselskabernes hjemmesider. Men de få, der ikke har et mundbind klar om halsen eller allerede har det på, når de går ind i terminalbygningen, får lige en venlig henstilling fra os. Og har de ikke selv et mundbind med, så sælger vi det for beskedne 10 kroner, oplyser Rikke Mølgaard.

Hun er positivt overrasket over, hvor mange der rent faktisk har sat sig ind i de nye regler.

Salgs- og marketingsdirektøren oplyser, at Aalborg Lufthavn nu er oppe på seks daglige indenrigs afgange fra lufthavnen: tre DAT-afgange - Danish Air Transport - til København, tre SAS-afgange til København. Dertil kommer tre ugentlige afgange til Bornholm - også med DAT.

Og netop i dag mandag 15. juni genoptager det hollandske luftfartsselskab KLM flyvningerne til Amsterdam. Det sker med en afgang klokken 12.10.

Der er så lige så mange ankomster som afgange.

Med det antal afgange og ankomster når Aalborg Lufthavn op på dagligt at håndtere mellem 800 og 900 rejsende, som altså fra i dag skal bære mundbind på hele flyrejsen.

- vi har et rigtigt fint samarbejde de danske lufthavne imellem, så alle er gået ud med samme informationer til de rejsende, og derfor tager ankommende passagerer heller ikke mundbind af, før de er ude af terminalbygningen, så passagerer oplever helt de samme regler hele vejen rundt, lyder det fra Rikke Mølgaard.