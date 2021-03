Mundbinds-frygtere plager butikker: Coop har meldt uønskede demonstrationer til politiet

Mindst fire gange i løbet af de sidste to uger har en gruppe af de såkaldte frihedskæmpere indtaget SuperBrugsen-supermarkeder i Aalborg, hvor de har lavet en slags uofficiel og uanmeldt demonstration mod mundbind. De forsøger at overbevise både kunder og personale om, at mundbind er farlige, og at det skulle være helt lovligt at droppe mundbind.

- Det er en helt uforståelig og uacceptabel opførsel, der skaber utryghed hos både personale og kunder. Det er selvfølgelig ikke noget vi ønsker at se i vores butikker, siger Lars Aarup, der er kommunikationschef hos Coop.

Coop har anmeldt episoderne til politiet.

Den seneste episode fandt sted mandag eftermiddag i SuperBrugsen i Vejgaard.

Omkring 20 personer ankom på samme tid - cirka ved 17-tiden - og gik rundt i butikken uden at fylde noget i indkøbskurven. Flokken bestod af mennesker i forskellige aldre - unge mænd, midaldrende kvinder og mindst en mor med et yngre barn. De var ikke på indkøbstur, men derimod ude på en slags demonstrations-tur.

Eneste fællesnævner var at de alle kom uden mundbind og alle har tilknytning til de grupperinger, der er modstandere af corona-restiktionerne. Præcist hvem, der var med, ved NORDJYSKE ikke.

- Det er den mest grænseoverskridende oplevelse jeg nogensinde har haft i en butik. De var meget konfronterende, og spurgte aggressivt om jeg bare var sådan en, der ukritisk gjorde alt hvad politikerne siger.

Sådan fortæller en yngre kvinde fra Aalborg om den indkøbstur, hun gerne havde været foruden.

- Normalt ser man jo højest en uden mundbind, men her var det helt omvendt. Der var flere uden mundbind end der var folk, der havde dem på. De var helt tydeligt ikke på en normalt indkøbstur, for de var kun optaget af, at komme til at snakke med kunder og personale. De forsøgte at få øjenkontakt og smilede aldeles påtaget, fortæller den unge kvinde, der ønsker at være anonym for at undgå flere oplevelser med mundbinds-frygterne.

- De var virkeligt ubehagelige. Mens jeg er i butikken taler jeg kort i telefonen, og mens jeg gør det er der en af dem, der tager fat i min arm for at få mig til at høre på hende. Hun begynder at snakke om, at det er frivilligt om man skal bære mundbind og fortæller også et eller andet om, at det er farligt.

Men i SuperBrugsen - og alle andre butikker under Coop - er det ikke frivilligt at bære mundbind.

- Det er et lovkrav, og loven skal selvfølgelig holdes i vores butikker. Medmindre man er fritaget af medicinske årsager, skal man bære mundbind. Heldigvis har der ikke været nævneværdige problemer før. Ind i mellem kommer der kunder ind, der har glemt mundbind, men når personalet gør dem opmærksom på kravet om mundbind, bliver situationen hurtigt løst ganske udramatisk. Men epsioderne i Aalborg har været helt anderledes, og derfor har vi vurderet, at det er en sag for politiet, siger Lars Aarup.

Mundbinds-demonstrationerne har indtil videre kun fundet sted i Aalborg, og kun i begrænset omgang. Salling Group, der driver Bilka, Netto og Føtex, fortæller til NORDJYSKE, at de ikke har oplevet lignende episoder.