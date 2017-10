Mus lukkede fakta i Vestbjerg

VESTBJERG: Fakta i Vestbjerg blev tirsdag lukket, fordi personalet fandt en mus oppe ved kassen. Det fortæller Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør hos coop.

Efter butikken blev lukket, blev der tilkaldt assistance fra et firma, der bekæmper skadedyr, der gik i gang med at lede butikken igennem for at se, om der er spor efter flere mus - eller om det har været en enlig mus, der huserede.

- Når vi er sikre på, at der ikke er flere og efter samråd med Fødevarestyrelsen, så genåbner vi butikken. Om det bliver i morgen eller i overmorgen, det kan vi ikke sige lige nu, men vi regner med, at den åbner igen relativt hurtigt, siger Jens Juul Nielsen.