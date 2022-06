Mus lukker Lagkagehuset

AALBORG:Frø, brødkrummer og sågar chokoladestykker. Der er masser af gode sager at spise sig mæt i for en lille mus, der har held til at snige sig ind i et bageri.

Og det er lige nøjagtig, hvad der er sket i Lagkagehuset i Meny på Otto Mønstedsvej. Kunder, der kører til butikkens drive-in, bliver således mødt af en seddel, der fortæller, at bageriet er lukket. Årsagen er, at der har været mus på spil.

- Vi har haft mus i vores butik. Vi har fødevaresikkerhed som øverste prioritet, og derfor tager vi alle forholdsregler og gør rent fra ende til anden, skriver Lagkagehuset på sedlen.

Bageriet henviser samtidig til Lagkagehuset i Magasin og Meny Østre Havn, som ikke har haft mus. Aalborg.nu arbejder på at få en kommentar fra Lagkagehuset.