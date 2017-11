Mus lukker SuperBrugsen

GISTRUP: SuperBrugsen i Gistrup har haft ubudne gæster - af den lidt mindre slags.

Tirsdag morgen observerede personalet en mus i butikken, og derfor besluttede uddeler Mikkel Olesen at holde butikken lukket.

Uddeleren kontaktede skadedyrsfirmaet Anticimex, som fik fanget musen med deres hund. Umiddelbart var der ikke spor efter flere mus.

Efter en rengøring i butikken håbede uddeleren, at man hurtigt ville kunne åbne forretningen for kunder igen, men ved en nærmere gennemsøgning fandt man også spor efter mus på lageret. Så rengøringen er blevet noget mere omfattende.

- Vi har et rengøringsfirma til at gøre butikken meget grundigt ren efter myndighedernes forskrifter. Det kommer til at tage lang tid, og vi tør ikke garantere, at vi er klar til at åbne butikken torsdag morgen, siger Mikkel Olesen.

Imens rengøringsfirmaet tager fat, assisterer personalet med andre opgaver, hvor behovet opstår.

På Facebook beklager Mikkel Olesen over for kunderne.

- Men fødevaresikkerheden vejer i dette tilfælde højest, skriver han i et opslag.