Museumscafé får ny kok i spidsen for køkkenet

NØRRESUNDBY:Caféen på Lindholm Høje Museet i Nørresundby får ny forpagter. Den 48-årige kok Henrik Flodager Mouritzen kommer fremover til at stå i spidsen for køkkenet.

Henrik Flodager Mouritzen har mere end 15 års erfaring i restaurationsbranchen. Han har været køkkenchef i DGI-huset Nordkraft og drevet sin eget takeaway virksomhed Mouritzens Mad.

Den nye forpagter glæder sig til at komme i gang med caféen, som lige nu er lukket på grund af covid-19.

- Café Lindholm skal fortsat være et sted for alle. Et sted med en uformel stemning, hvor gæsterne føler sig velkomne, fra de træder ind af døren. Alle skal have en god oplevelse, uanset om de holder familiefester, er til konference eller bare kigger forbi til en lækker frokost eller en god kop kaffe og et stykke hjemmebagt kage, siger han i en pressemeddelelse.

Udendørs spisning

Henrik Flodager Mouritzen har en ambition om, at man fremover skal kunne købe mad, som man tager med udenfor og spiser på plænen.

Det er noget, han har god erfaring med, fra da han havde en fiskerestaurant på Læsø. Her kunne man kunne købe en picnickurv og sætte sig på plænen eller i sandet på et medbragt tæppe og kigge på solnedgangen.

- Det appellerede både til unge og ældre, familier og par, og den slags oplevelser drømmer jeg også om at give til mine gæster på Lindholm Høje, siger han.

Der er også plan om at have en tændt grill udenfor, når vejret tillader det, så plænen og terrassen kan blive samlingssted for børn og familier.

- Jeg kan godt lide fællesspisning. Det er så uformelt og socialt, og jeg kunne godt tænke mig, at de lokale fra Lindholm og Nørresundby får et sted, hvor de kan mødes og spise og møde nye venner. Det trænger vi vist alle sammen til oven på det sidste års tid, siger Henrik Flodager Mouritzen.

Han er godt i gang med at male og indrette, så caféen er klar til gæster, når det igen bliver muligt at åbne op for det.

I påsken bliver det også muligt at bestille takeaway over caféens hjemmeside.