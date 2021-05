Museumsdirektør efter nedlukning: Det er noget af et kludetæppe

AALBORG:Det er med dobbelt ærgrelse i stemmen, at museumsdirektør Lars Christian Nørbach kommenterer på nedlukningen af Budolfi sogn - en nedlukning, de blandt andet rammer en række arrangementer, som museet netop har skudt i gang.

- Vi har lige præcis lørdag skudt en museumsfestival i gang med gratis entré som en slags fejring af, at vi har skiftet navn fra Nordjyllands Historiske Museum til Nordjyske Museer. Det drejer sig blandt andet om de indendørs rundvisninger i museet i Algade, hvor der er nogle arrangementer med museumsinspektører og nogle quizzer, fortæller Lars Christian Nørbach.

Han kalder det noget af et kludetæppe at få styr på.

- Vi har også nogle indendørs rundvisninger i Jens Bangs Stenhus - blandt andet ved apotekssamlingen på loftet, som også må aflyses, fortæller direktøren.

Til gengæld ved han ikke rigtig om de rundvisninger, som museet har arrangeret udendørs også rammes af nedlukningen af Budolfi Sogn

- Dem er vi lidt usikre på, om vi gennemføre nu. Det arbejder vi på at finde ud af, siger han og påpeger, at der næppe er taget specifikt stilling til alle slags arrangementer, når et sogn nedlukkes.

- Det er jo ikke alt, regering og embedsmænd har kunnet gennemskue, så det skal vi ud at spørge om på højere sted, forklarer Lars Christian Nørbach.

Han giver et eksempel på det kludetæppet i nedlukningen.

- Museet i Algade er lukket, men butikken ved museet er ikke lukket. Det skyldes, at museumsbutikken er at betragte som en detailbutik, mens museet er en offentlig kulturinstitution og derfor bliver lukket, konstaterer museumsdirektøren.

Han vil dog søge dispensation til nogle af arrangementerne, men det tager jo nogle dage at få det, så han opfordrer interesserede til at følge med på museets hjemmeside og Facebookside, som vil blive opdateret løbende, når der er taget stilling til mulighederne for at åbne.

Han oplyser, at Gråbrødremuseet i Algade i forvejen var lukket ned, da det var et selvbetjeningsmuseum, og det derfor i sagens natur ikke har været muligt at kontrollere coronapas hos de mulige besøgende.

Lars Christian Nørbach opfordrer folk, der gerne vil på museum i den kommende tid, til at besøge Nordjyske Museers andre muligheder i Rebild og Mariagerfjord Kommune.

- Men det er noget af et kludetæppe og svært at finde ud af - også for os - i det virvar, der opstår på bagkant af en sådan nedlukning, siger museumsdirektøren.

Han forventer ikke, at de gratis arrangementer, der var planlagt i de kommende dage, kan flyttes en uge eller lignende. Dertil er det for svært at få nye aftaler med de guider og foredragsholdere, der var på opgaverne.

- Mange af arrangementerne er aftalt tre måneder i forvejen og er derfor umulige at omplacere, forklarer Lars Christian Nørbach.

Han kalder i øvrigt borgmester Thomas Kastrup Larsens udmelding om lokal indflydelse på, hvordan man håndterer nedlukninger for "sympatisk".

- Borgmesteren efterlyser bedre muligheder for at agere lokalt i forhold til smittespredningen. Han kan ikke gøre noget overfor Jomfru Ane Gade, men museet lukker automatisk. Den undren kan jeg godt følge ham i, selv om jeg jo ikke kan gøre noget ved det. Men det er næppe på historisk museum, at smittespredningen er størst, kommer det tørt fra Lars Christian Nørbach.