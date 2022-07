Musikkens Hus inviterer til festival og sliders fra Fauna

AALBORG:Sommer er fest og musik og masser af venner og fællesskab.

Men hvad gør man så, når man er ny i byen, på studiet, eller bare har lyst til en fest?

Det forsøger Musikkens Hus at finde en løsning på, når de lørdag 3. september laver en særlig sommerudgave af mini-festivalen Musikkens Beat.

- Efter corona er mange udfordret på deres mentale sundhed - og specielt unge. Derfor vil vi rigtig gerne tage ansvar og gøre noget for, at byens unge - og de nye unge, der kommer til - skal have et socialt liv, siger direktør for Musikkens Hus, Lasse Rich Henningsen.

Musikkens SommerBeat foregår på havnefronten foran musikhuset, og udover at slå et slag for byens mange unge og studerende vil man også gerne præsentere upcoming musikalske navne.

I løbet af dagen kan du blandt andet opleve den århusianske poprock-kvintet Zar Paulo, der med forsanger Emil Vam i spidsen allerede er kendt for energiske og medrivende liveshows. Deres første single, Klap For Fædrelandet, er blevet valgt som P3’s Uundgåelige og i højeste rotation hos P6 Beat.

Også duoen FABRÄK har to singler i rotation på DR, og deres debutalbum Rige Børn Leger Bedst har høstet flotte anmeldelser. Faktisk bliver 2022 spået til at blive FABRÄKs år, og du kan altså høre dem til Musikkens SommerBeat.

- Vi har lavet nogle interne ændringer i huset og skiftet programchefen ud med otte producenter for blandt andet at kunne have mere fokus på det musikalske vækstlag. Man kan også se, at vi er til stede på Spot Festival og har samarbejde med Musikkens bette Hus for at gøre noget for nye navne, siger han.

Udover musik er der også mad med i entreprisen til Musikkens SommerBeat - i form af tre sliders fra husets egen Restaurant Fauna.

Man kan købe billetter til arrangementet for 125 kroner på Musikkens Hus' hjemmeside.