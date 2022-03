Mystik om brand i etageejendom

AALBORG:Hvorfor begynder en pude og noget malergrej pludselig at ulme og fylde en opgang i en etageejendom i Aalborg med røg midt i om natten?

Det kan skyldes selvantænding, men forklaringen kan også være en anden, og det skal politiets brandteknikere efterforske nærmere, oplyser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi efter en alarm kl. 03.30 natten til lørdag.

Der er styr på branden.

Der har været antændt et eller andet inde i opgangen.

Vi er igang med og ventilere røgen væk. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) March 12, 2022

I en tre-etagers ejendom på Lindenborgvej havde en beboer i en stuelejlighed stillet puden og malergrejet ud i opgangen for senere at aflevere det til storskrald.

Nordjyllands Beredskab og en politipatrulje var hurtigt fremme og fik den ulmende pude og malergrejet ekspederet ud af opgangen, som blev ventileret. To beboere i opgangen blev på stedet tjekket for røgforgiftning, men der blev ikke brug for den tilkaldte ambulance, oplyser vagtchefen.

- Der var ikke store flammer. Det lå bare sådan lige så stille og ulmede, men det skabte en del røg i opgangen, forklarer Mads Hessellund.