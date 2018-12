Mystik om brand: Tre længer på gård brændt ned

GANDRUP: Tre af længerne på en ubeboet landejendom på Holtetvej nær Gandrup brændte søndag eftermiddag på det nærmeste ned.

– Gården ligger inde i en klynge træer . Den er ubeboet og bærer præg af ikke at have været beboet længe. Der er ingen mennesker tilknyttet adressen, fortæller Nils Eltzholtz, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab i Aalborg Kommune.

Der var heller ingen dyr på gården, da branden brød ud.

Indsatslederen ønsker ikke at gisne om brandårsag på den ubeboede ejendom.

Udover de tre længer har gården et stuehus.

– Men det ligger i så stor afstand fra længerne, at branden ikke kan brede sig dertil. Det har vi styr på, konstaterer indsatslederen.

Alarmen om branden indløb klokken 13.50, og Nils Eltzholtz fortæller, at slukningearbejdet besværliggøres af, at to af længerne har stålplader på taget. De skal fjernes, for at brandfolkene kan komme ind til ilden og få den bekæmpet.

Der ligger desuden bunker af gammelt halm rundt om i de brændende længer. Det betyder, at slukningsarbejdet kan trække længe ud, forklarer indsatslederen.

– Der bliver ikke meget i de tre læ nger, der kan bruges, når vi er færdige med slukningsarbejdet, siger Nils Eltzholtz.

Og det kan godt blive ud på aftenen, før det sker. I alt er der otte brandmænd fra Hals, otte fra Dronninglund og to fra Aalborg samt indsatslederen selv i sving.

– Dertil kommer, at vi har tilkaldt assistance fra Beredskabsstyrelsen i Thisted for at få hjælp til efterslukningen, fortæller indsatslederen.