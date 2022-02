Mystik om Mias forsvinden: Mørk bil er sporløst forsvundet

AALBORG:Den mørke bil, der kørte væk med den 22-årige Mia Skadhauge Stevn søndag morgen kl. 06.09 er stadig sporløst forsvundet. Politiet har ellers set endnu mere videomateriale igennem, men uden at kunne finde ud af, hvor bilen er kørt hen.

Den 22-årige kvinde forsvandt efter en bytur i Jomfru Ane Gade, og det sidste spor af hende er en overvågningsvideo fra Vesterbro, hvor hun satte sin ind i den mørke bil ud for busstoppestedet ved nummer 99.

Siden har ingen hørt fra Mia, og politiet frygter, at hun har været udsat for en forbrydelse.

Politiet efterlyste mandag aften den mørke bil, og siden har 350 borgere henvendt sig med bud på, hvilken bilmodel det kan være. Politiet har nu også fået fat i mere videoovervågning - blandt andet længere nede af Vesterbro.

Men den mørke bil er ikke til at finde på den øvrige videoovervågning, og efter den kørte i sydlig retning med Mia Skadhauge Stevn, forsvinder sporet af den.

- Videomaterialet har indtil videre ikke gjort os klogere på, hvor bilen kommer fra, eller hvor den kører hen, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi.

- Det er meget mystisk, tilføjer vicepolitiinspektøren.

I forsøget for at finde flere videooptagelser fra midtbyen, går betjente på gaden for at se, hvor der hænger kameraer, som muligvis kan have optaget vigtig video, fortæller Frank Olsen.

Mia tog normalt bussen hjem fra byen

Politiet er også i gang med at kortlægge Mia Skadhauge Stevns færden i Jomfru Ane Gade og hvem, hun har været i kontakt med.

Men det har heller ikke givet politiet nogle spor at gå efter.

- Det er ikke noget, der har gjort os klogere, siger Frank Olsen.

Politiet arbejder også stadig ud fra en formodning om, at det kan være en pirattaxa, der har samlet den 22-årige op.

Men der var umiddelbart ingen grund til, at hun var nødt til at tage en pirattaxa søndag morgen. Der var nemlig masser af ledige taxaer på det tidspunkt.

- Der var flere taxaer, der kørte forbi hende, og der burde have været mulighed for, at hun kunne have fået en taxa. Men hun tog normalt bussen hjem fra byen, og hun stod også ved busstoppestedet på Vesterbro. Men hun havde ingen overtøj på og der var koldt, så det kan være hun valgte en pirattaxaen, fordi hun så den først, siger Frank Olsen og tilføjer, at det kun er en tese.

Efterforskningen af Mia Skadhauge Stevns forsvinden er stor og løber i flere spor. Men det er også en tung og tidskrævende efterforskning, fortæller vicepolitiinspektøren.

- Lige nu handler det om at indsamle viden og data. Og det tager tid. Men vi efterforsker i flere spor, og jeg håber, at vi snart kan finde noget, der kan pege os i en retning, siger Frank Olsen.

Søger vidner og videomateriale fra byen

Politiet vil stadig gerne i kontakt med folk der har været i byen søndag morgen, eller som har kørt i byen natten til søndag.

Helt konkret efterlyser politiet unge der kan have taget festbilleder - særlige nede omkring enden af Jomfru Ane Gade og gaden Ved Stranden søndag morgen fra kl. 05 og frem til 06.

Derudover vil politiet gerne høre fra personer, der har kørt taxaer, busser, renovationsbiler, Teslaer eller andre køretøjer, der har videokameraer, i midtbyen mellem klokken 03 og 07.

Endelig opfordrer politiet også alle i hele Aalborg Kommune, der har videoovervågning - både private og forretningsdrivende - til at gemme deres videooptagelser fra søndag morgen omkring klokken 06 og nogle timer frem.