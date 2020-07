Mystisk alarmlyd i nat: Brandfolk kiggede ind ad vinduer

AALBORG:Nordjyllands Beredskab blev kl. 00.14 natten til mandag alarmeret om mulig brand i en etageejendom på Gundorfslund i Aalborg.

En person havde hørt, hvad der kunne lyde som en røgalarm, som hylede.

Da brandfolkene nåede frem , var der dog ingen tegn på brand, heller ikke røg.

Ingen personer var hjemme i den lejlighed, hvorfra alarmlyden kom, men for at være helt sikker på, at der ikke var ild eller røg i lejligheden rejste brandvæsnet stigen for at kigge ind af vinduet i den tre etager høje ejendom. Man benyttede også et varmefølsomt kamera, men kunne ikke kunne se tegn på brand.

Derefter kørte brandfolkene hjem igen.