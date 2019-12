Mystisk brand: Biler i flammer hos autofirma

VESTBJERG:Otte biler ved et autofirma i Vestbjerg gik op i flammer natten til mandag.

Ved 01-tiden om natten hørte et vidne et "knald", og så blev branden opdaget hos autofirmaet Lindstrøm Biler, Tingvej 2 i Vestbjerg nord for Aalborg.

I alt otte biler blev skadet ved branden.

- Vi finder det mistænkeligt, at der pludselig går ild i bilerne midt om natten, siger vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Politiet har afspærret området ved bilerne, der stod udendørs ved autofirmaet. Firmabygningen slap med lettere skader ved branden.

Nu skal politiets teknikere forsøge at finde ud af, hvordan ilden startede i bilerne.