Makabert: Afskåret dyrehoved og død ræv fundet i nordjysk by

HALS:Er det et okkult ritual, en sløset jæger eller en simpel påkørsel, der er sket på Aalborgvej ved Hals? Spørgsmålet, om hvad er er sket, har undret flere borgere, efter de har set det mystiske billede, som Christina Angelou lagde op i gruppen Hals NYT på Facebook.

Et billede af en død ræv ved siden af et afskåret eller afrevet hoved fra et rådyr.

Fundet gjorde hun på vej hjem, da hun opdagede en klump pels i vejkanten.

- Jeg stopper altid, hvis et dyr er i nød. Jeg ser noget pels og tænker, det er underligt, der ligger noget andet pels ved siden af, fortæller Christina og uddyber:

- Jeg tænkte først; gad vide om det er rævens unge. Jeg stoppede bilen og gik derhen, og så så jeg det.

Christina ser jævnligt påkørte rådyr, men denne kombination var alligevel første gang. Først tænkte hun, det måske var en jæger, der havde skudt dyrene og efterladt både ræv og rådyrhoved i naturen.

- Jeg var forarget, for min første tanke var, det var makabert, at der ligger et afhugget hoved, og så ved siden af en ræv. Altså to ting på én gang.

Lokale har flere teorier

Christina tog et billede af ræven og rådyrhovedet og lagde det op i gruppen Hals NYT på Facebook med teksten ” Er det normalt, fordi man bor på landet? Afhugget hoved, samt den flotteste Mikkel ræv.”

Det makabre fund affødte forskellige reaktioner blandt gruppens medlemmer. Flere tror for eksempel, det er jægere, der har været på spil.

”Det må være krybskytter”, skriver et medlem af gruppen, mens en anden skriver: ”Mig bekendt må man godt skyde en ræv. Men hvad skal man dog bruge det til, hvis man bare lader dyret ligge?”

Nogle er også forargede over, hvordan en ræv og et afskåret hoved kan ende i vejkanten.

”Slet ikke normalt, men klaphatte findes også på landet” skriver en bruger. En anden: ”Det er da fuldstændig vanvittigt 😳 Og til hvilken nytte?”

Men der er også dem, der tror, fundet bare er resultatet af en simpel påkørsel.

En bruger skriver: ”Den er da sikkert blevet ramt, da den løb over vejen med sit bytte fra en skraldespand.” Hvilket en anden borger fra lokalområdet også vurderer: ”Ræven kan have hugget slagteaffald og så blive kørt over på vej hjem.”

Næppe skudt

For at blive klogere på, hvad der formentlig er sket, har Nordjyske kontaktet Esben Buch, der er naturvejleder i Aalborg Kommune.

Og selvom nogle måske kunne håbe på en spektakulær, nærmest true crime-agtig forklaring, så er naturvejlederen ikke meget i tvivl om, hvad der egentlig er foregået på Aalborgvej uden for Hals.

- Den mest sandsynlige forklaring er, at en ræv har fundet et trafikpåkørt rådyr, som vi desværre har hundredvis af i øjeblikket i grøfterne og i skovkanterne, forklarer naturvejlederen og fortsætter:

- Ræven har så taget hoved og hals med sig, og på sin vej op på vejen er den selv blevet påkørt og har knækket nakken. Hvis man skal spole den her film tilbage, så er det det, der er sket, konstaterer han.

Selvom der er jagtsæson på ræve, tror den garvede naturvejleder, der også selv er jæger, ikke, at ræven er blevet skudt. Mange jægere skåner rævene, fordi de i disse år er meget presset fra naturens side, forklarer Esben Buch. Derudover tyder billedet også på, der er tale om en påkørsel.

- Den er så perfekt den her, det næsten kun kan være et trafikdrab. Når en ræv bliver påkørt på hovedet, og den har haft det store rådyrhoved at slæbe på, så har den måske været en lille smule forstyrret af det og måske ikke været så opmærksom.

Ræven er presset i naturen, fortæller naturvejleder Esben Buch. Blandt andet på grund af skab og hvalpesyge. Derfor er mange jægere begyndt at skåne ræven, fortæller han. Arkivfoto: Ole Sanvig Knudsen

Skal ikke smides i naturen

Rådyrhovedet kan ifølge Esben Buch komme tre forskellige steder fra – alle leder hen mod, at ræven er blevet påkørt med hovedet i munden.

Det kan være en jæger, der har efterladt hovedet i naturen, selvom man skal afskaffe det på rigtig vis. Alternativt kan det være, ræven selv har været på rov i en skraldespand, hvor hovedet ellers var blevet smidt forsvarligt ud, eller så kan det være resterne fra et påkørt dyr. Og påkørte dyr er der rigtig mange af i denne tid, fortæller naturvejlederen.

- Det er en kæmpe problemstilling, vi i de mørke måneder påkører rigtig mange dyr. Det er jo ærgerligt. Men det sker meget hurtigt, og en ræv kan komme alle steder fra. Så man skal sørme være opmærksom i trafikken, siger Esben Buch og forklarer, at det særligt er i tidlig morgen og i skumringen, dyrene bevæger sig meget.

Selvom nogle jægere i naturen efterlader ”rester” som for eksempel hovedet fra et rådyr, så det er ikke noget, naturvejlederen anbefaler. Det kan tiltrække netop rovvildt som ræv og mårhund.

- Hvis man tæt på menneskeboliger får mange ræve til at komme, så kan ræven for eksempel bringe dværgbændelorm ind via sin ekskrementer.

- Lad os sige en ræv ofte kommer ved en sandkasse, hvor der leger børn. Ræve sætter sine ekskrementer, og har den tilfældigvis dværgbændelorm, så kan det jo faktisk blive noget, børn sidder og leger i og på den måde får ind i organismen.