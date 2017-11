AALBORG: Mandag morgen klokken 8.00 rykkede politi og brandvæsen ud til Færøgade i Aalborg. Her syntes en beboer, at der lugtede af gas i opgangen. Politi og brandvæsen undersøgte sagen, men det viste sig hurtigt, at der ingen fare var på færde, ligesom gaslugten var forsvundet igen.