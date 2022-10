Mystisk sag: Topchef i Aalborg Kommune er ikke mødt på arbejde

AALBORG:I Børn og Unge-forvaltningen i Aalborg Kommune møder dagtilbudschef Hans Christian Mariegaard i øjeblikket ikke ind på arbejde.

Det bekræfter Aalborg Kommune overfor Nordjyske.

Nordjyske har i flere dage forsøgt at få en kommentar fra Aalborg Kommune på, hvad årsagen er til, at dagtilbudschefen ikke længere møder ind, men det har man indtil videre afvist at svare på.

Rådmand for Børn og Unge, Morten Thiessens har kun én ting at sige i forbindelse med sagen.

- Ingen kommentar, siger han til Nordjyske.

Han ønsker ikke at sætte ord på, hvor længe dagtilbudschefen har været fraværende, hvor længe det skal fortsætte, eller hvad der ligger til grund for sagen. Han ønsker heller ikke at udtale sig om, om der foregår nogle undersøgelser af Hans Christian Mariegaard.

Dagtilbudschefen har ansvar for omkring 3000 medarbejdere og 13.500 børn i kommunens vuggestuer og børnehaver.

Nordjyske har været i kontakt med Hans Christian Mariegaard. Han afviser ikke at udtale sig, men siger at han ikke kan på nuværende tidspunkt.

